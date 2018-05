Brnabić: Malog preporučuje uspeh u rešavanju finansijskih problema u Beogradu

Beta pre 1 sat

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Sinišu Malog za mesto ministra finansija preporučio uspeh u rešavanju ogromnih finansijskih i razvojnih problema Beograda koje je nasledio kada je preuzeo mesto gradonačelnika 2014. godine.

Brnabić je obrazlažući svoj predlog poslanicima u Skupštini Srbije rekla da je Beograd imao dug od milijardu i 118 miliona evra, koji je za vreme mandata Malog prepolovljen.



Ona je napomenula da je bilo 14 milijardi dinara neplaćenih obaveza i deficit od 20,25 odsto, a da su danas sve obaveze isplaćene i deficit smanjen za četiri puta, a Beograd je dobio prvi put u istoriji prvi kreditni rejting 2016. koji će se do kraja ove godine još unaprediti, a što je značajno za privlačene investicija.



Ono što ga pre svega preporučuje za mesto ministra finansija je da Beograd danas stabilna lokalna samouprava i najveća investiciona destinacija u ovom delu Evrope, a tokom njegovog mandata sprovedena je konsolidacija javnih i javno-komunalnih preduzeća, rekla je Ana Brnabić.

"Obećao je da će Beograd biti grad kranova - to je ispunio, pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, da se ne plaši kritike, i da se ne plaši teških odluka u interesu Beograđana i građana. Njegovi uspesi i znanje su ono što verujem da je najbolje za kandidata za ministra finansija", rekla je Brnabićeva.



Ona je kazala da su u vreme njegovog mandata pokrenuti veliki investicioni projekti od kojih je najznačajniji "Beograd na vodi", a napomenula i da je otvorena robna kuća IKEA koja ne dolazi u zemlju u kojoj postoji korupcija.



"IKEA ne dolazi u zemlju gde postoji korupcija. To što je Švedska u Beogradu i Srbiji, pokazuje da se Srbija uspešno bori sa korupcijom i da ima transparentno poslovanje", istakla je Brnabićeva, što je propraćeno apaluzom poslanika vladajuće većine.



Ona je rekla da se danas građevinske dozvole izdaju u Beogradu za svega 12 dana, da je proces u potpunosti elektronski da bi se sprečila bilo kakva mogućnost korupcije, i da su za četiri godine njegovog mandata izdate građevinske dozvole za više od dva miliona kvadratnih metara, što je duplo više od prethodne vlasti.



"Kao predsednica vlade lično mogu da posvedočim da je zahvaljući velikim investicionim projektima grada Beograda BDP Srbije održan, a građevinska industrija značajno unapređena", istakla je Brnabićeva.



Kako je dodala, pokrenuta je jaka međunarodna saradnja koja je u vreme bivšeg gradonačelnika Daragan Đilasa "skoro pa potpuno zamrla".



Podsetila je da je na inicijativu Sinše Malog i tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića 2015. godine pokrenut investicioni dani koji danas postaju jedna od glavnih regionalnih incijativa koja okuplja privredu, međunarodne finansijske institucije i strane i domaće investitore.



Ona je kazala da je za vreme mandata Siniše Malog u glavnom gradu broj nezaposlenih smanjen za 25.500 ljudi, da su izgrađeni i pokrenuti brojni saobraćajni i infrastrukturni projekti poput Pupinovog mosta, izgradnja Makiša dva, tehnološki park na Zvezdari koji zapošljava 560 mladih inžinjera i izgrađeni novi zdravstveni objekti.



Kako je dodala, uvedeno je 10 novih autobuskih linija i 107 novih autobusa.



Bilo je milion turista u 2017. godine, što je 20 odsto rast u odnosu na 2016. godinu.



Ona je dodala da za 52 osobe sa invaliditetom usluge plaća grad Beograd za asistente za osobe sa invaliditetom, da je cena vrtića smanjena i da se pomažu porodilje i socijalno ugroženi.



Brnabić je na kraju obraćanja pozvala poslanike da podrže njen predlog i da uspesi i znanje Siniše Malog govore da je dobar kandidat za ministra.



Poslanici su posle toga počeli raspravu o izboru Malog za novog ministra finansija koji na to mesto dolazi umesto Dušana Vujovića, koji je podneo ostavku.