I danas relativno vrelo - preko 30

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Ilustracija Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 C do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 C do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar jugoistočnog pravca. Jutarnja temperatura biće oko 18 C, a najviša dnevna 31 stepen. Prema prognozi za narednih sedam dana, očekuje se pretežno sunčano...