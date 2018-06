Juče je u Senti održano Prvenstvo države u kik boksu, u disciplini kik light za sve uzrasne kategorije. Učestvovalo je 37 klubova i preko 260 takmičara iz cele Srbije. Kik boks klub “Pirot” su predstavljala tri takmičara: Ognjen Antić -pionir do 37kg, Vladeta Nikolić -junior do 74 kg i Miloš Vacić – junior do 69 kg. -U veoma jakoj konkurenciji uspeli smo da osvojimo srebrnu i bronzanu medalju. Ognjen je posle prolaska u polufinalu zaustavljen...