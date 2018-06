Horor vozačica: Devojčica (15) ubila dva čoveka dok je učila da vozi!

U džipu koji je devojčica vozila bili su i njena majka i još dve osobe. Teen Learning How to Drive Strikes, Kills 2 Men, Police Say: A teen girl who was learning how to drive struck and killed two men in a parking lot in the Port Richmond section of Philadelphia Monday night, police said. https://t.co/ZR0tO3hLB4 pic.twitter.com/r4cb0MqNWW — Credit Counseling (@C_C_C_S) June 5, 2018 Lokalne vlasti su saopštile da se "nešto dogodilo" pri...