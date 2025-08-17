Bibi, Putine

Mnoge od Netanijahuovih taktika podsećaju na one kojima se služi ruski predsednik otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu. I on rat koristi da ojača svoju vlast

Demokratije i diktature imaju radikalno različit odnos prema ratu. Dok su nasilni konflikti imali centralno mesto u ideologijama koje su dovele do nastanka totalitarnih režima tridesetih godina prošlog veka, demokratije su ratu s tim režimima pribegle tek kao poslednjem sredstvu. Slično tome, arapski režimi na savremenom Bliskom istoku otvoreno su proklamovali nameru da Izrael izbrišu s lica zemlje, dok je Izrael u ratove ulazio samo kad je to bilo apsolutno