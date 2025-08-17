Bibi, Putine

Radar pre 54 minuta  |  Šlomo Ben-Ami
Bibi, Putine

Mnoge od Netanijahuovih taktika podsećaju na one kojima se služi ruski predsednik otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu. I on rat koristi da ojača svoju vlast

Demokratije i diktature imaju radikalno različit odnos prema ratu. Dok su nasilni konflikti imali centralno mesto u ideologijama koje su dovele do nastanka totalitarnih režima tridesetih godina prošlog veka, demokratije su ratu s tim režimima pribegle tek kao poslednjem sredstvu. Slično tome, arapski režimi na savremenom Bliskom istoku otvoreno su proklamovali nameru da Izrael izbrišu s lica zemlje, dok je Izrael u ratove ulazio samo kad je to bilo apsolutno
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Izrael počinje sa premeštanjem palestinaca: "Poslednje uporište Hamasa" (foto)

Izrael počinje sa premeštanjem palestinaca: "Poslednje uporište Hamasa" (foto)

Kurir pre 34 minuta
Francuska pozvala Izrael da odustane od plana o izgradnji hiljada kuća na Zapadnoj obali

Francuska pozvala Izrael da odustane od plana o izgradnji hiljada kuća na Zapadnoj obali

Blic pre 33 minuta
"Brzo, već u petak": Aksios: Tramp želi sastanak sa Putinom i Zelenskim 22. avgusta

"Brzo, već u petak": Aksios: Tramp želi sastanak sa Putinom i Zelenskim 22. avgusta

Blic pre 2 sata
„Putin apsolutni dobitnik, Tramp ostao kratkih rukava“: Sagovornici Danasa o susretu američkog i ruskog predsednika

„Putin apsolutni dobitnik, Tramp ostao kratkih rukava“: Sagovornici Danasa o susretu američkog i ruskog predsednika

Danas pre 4 sati
RAT U UKRAJINI Putin posle sastanka u Kremlju: Želeli bismo rešenje krize mirnim putem

RAT U UKRAJINI Putin posle sastanka u Kremlju: Želeli bismo rešenje krize mirnim putem

Euronews pre 24 sata
Merc: Sastanak Putina i Trampa imao i svetlih i tamnih tačaka

Merc: Sastanak Putina i Trampa imao i svetlih i tamnih tačaka

Nova pre 24 sata
Merc o razgovoru Putina i Trampa: Sad spremne da učestvuju u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu

Merc o razgovoru Putina i Trampa: Sad spremne da učestvuju u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu

Blic pre 24 sata

Ključne reči

IzraelBliski IstokUkrajina

Svet, najnovije vesti »

Bibi, Putine

Bibi, Putine

Radar pre 54 minuta
Izrael počinje sa premeštanjem palestinaca: "Poslednje uporište Hamasa" (foto)

Izrael počinje sa premeštanjem palestinaca: "Poslednje uporište Hamasa" (foto)

Kurir pre 34 minuta
Jak zemljotres pogodio Japan: Treslo se ostrvo

Jak zemljotres pogodio Japan: Treslo se ostrvo

Kurir pre 33 minuta
Nisu ni plavi, ni zeleni! Ali mogu biti crni! Evo zašto su flamingosi ružičasti: Supermodeli među pticama imaju zanimljivu…

Nisu ni plavi, ni zeleni! Ali mogu biti crni! Evo zašto su flamingosi ružičasti: Supermodeli među pticama imaju zanimljivu istoriju

Kurir pre 33 minuta
Strašna tragedija usled jakih kiša: Poginulo preko 300 ljudi, kuće se ruše (foto)

Strašna tragedija usled jakih kiša: Poginulo preko 300 ljudi, kuće se ruše (foto)

Kurir pre 14 minuta