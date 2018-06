Oblačno, moguće nevreme – do 30 stepeni

U Srbiji će biti promenljivo oblačno i malo svežije, a biće uslova za lokalne nepogode sa gradom, obilnom kišom i olujnim vetrom, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 20, u košavskom području i do 24, a najviša od 26 do 30 stepeni. Duvaće umeren, jugoistočni, u zoni pljuska ponegde jak vetar. Najniža temperatura biće oko 22 , najviša oko 27 stepeni....