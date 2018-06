Danas oblačno s kratkotrajnom kišom

Uveče i u toku noći će doći do razvedravanja. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od 15 do 19, najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom. Uveče i u toku noći se očekuje razvedravanje. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 18, najviša 28 stepeni. Biometeorološke prilike...