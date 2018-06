U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sutra takođe pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura oko 20, najviša oko 31 stepena. U utorak sunčano i veoma toplo, u većini mesta od 32 do 34 stepena, posle podne uz kratkotrajne pljuskove s grmljavinom na jugozapadu i zapadu zemlje. U sredu promenljivo i nestabilno, sa češćom...