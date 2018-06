Šešelj: Suđenje za pobunu JSO režiran proces (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas ispred Specijalnog suda u Beogradu, da je suđenje zbog pobune Jedinice za specijalne operacije (JSO) 2001. godine režiran proces i da "puča" nije bilo."Proces (pobuna JSO) je režiran da bi se događaj predstavio kao pokušaj puča", rekao je Šešelj novinarima ispred suda u kojem se danas iznose završne reči.Lider SRS je rekao da "puča" nije bilo, da je to "bilo najavljeno", da pripadnici JSO na ulici nisu imali rezervnu municiju, da su izašli "samo sa svojim oružjem" i u pratnji saobraćajne policije.On je dodao da je "puč" konstruisan u vlasti koju su činili predstavnici Demokratske opozicije Srbije (DOS) i da je cilj SRS da se sve činjenice iznesu u javnost i da će na tome raditi narednih meseci.Šešelj je kazao da je premijer Srbije Zoran Đinđić sarađivao sa JSO i onima koji su izašli na ulice kako bi "iznudio smenu (tadašnjeg ministra policije) Dušana Mihajlovića, jer je on bio britanski čovek".Novinarima podelio tekst naslovljen sa "Stenografske beleške sa 62. sednice Vlade Republike Srbije koja je održana 14. novembra 2001. godine" i naveo da su tu komentari članova tadašnje Vlade Srbije o pobuni JSO, smeni čelnika Državne bezbednosti i traženja ostavke Mihajlovića.Vođa SRS je kazao da se prvo moraju "raskrinkati" dolazak DOS na vlast i prve godine njihove vladavine, ali pre svega četiri atentata - ubistvo novinara Slavka Ćuruviće, Ivana Stambolića, pokušaj atentata na Ibarskoj magistrali na Vuka Draškovića u kojem su poginula tri člana njegovog obezbeđenja, i pokušaj atentata na Draškovića u Budvi.On je dodao da se mora "raskrinkati" i ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, o kojem su, prema njegovim rečima činjenice zataškane "streljanjem Dušana Spasojevića".Šešelj je rekao da je bilo "režirano" i suđenje za ubistvo Đinđića Zvezdanu Jovanoviću i Miloradu Ulemeku - Legiji, i da će SRS tražiti obnovu tih procesa.Nastavak suđenja za pobunu JSO zakazan je za danas, a optuženi bi trebalo da iznesu završne reči.Nekadašnji komandant JSO Milorad Ulemek - Legija i još osam pripadnika te jedinice su optuženi za oružanu pobunu.Među optuženima su i Zvezdan Jovanović, Dušan Maričić, Veselin Lečić, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić, Vladimir Pocić i Mića Petraković.Po optužnici, JSO je od 9. do 17. novembra 2001. godine otkazala poslušnost komandi, povukla svoje pripadnike u centar u Kuli, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i premijera Zorana Đinđića, da prekine pobunu.Operativni deo JSO je borbenim vozilima s naoružanim ljudstvom u dva navrata blokirao autoput - 10. novembra Novi Sad-Subotica, a 12. novembra autoput kroz Beograd, kod Sava centra.CELOKUPAN VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE