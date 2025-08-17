Lete kamenice! Haos u Valjevu: Demolirane i prostorije Skupštine grada i tužilaštva (video)

Nakon što su demonstranti večeras zapalili prostorije SNS u Valjevu, demolirane su i prostorije Skupštine grada i tužilaštva.

Više maskiranih osoba sa fantomkama i maskama preko lica, bacali su kamenice koje su uništile gradsku Skupštinu. Demonstranti su zgrade Skupštine i tužilaštva gađali kamenicama i šipkama i bacali pirotehnička sredstva. Polupani su prozori, a komadi stakla okružuju prilaz zgradi. Žandarmerija rasteruje građane, a vatrogasci ulaze u prostorije Gradske uprave. Sva dešavanja na protestima pratite u našem blogu.