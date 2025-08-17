Lete kamenice! Haos u Valjevu: Demolirane i prostorije Skupštine grada i tužilaštva (video)

Blic pre 7 sati
Lete kamenice! Haos u Valjevu: Demolirane i prostorije Skupštine grada i tužilaštva (video)

Nakon što su demonstranti večeras zapalili prostorije SNS u Valjevu, demolirane su i prostorije Skupštine grada i tužilaštva.

Više maskiranih osoba sa fantomkama i maskama preko lica, bacali su kamenice koje su uništile gradsku Skupštinu. Demonstranti su zgrade Skupštine i tužilaštva gađali kamenicama i šipkama i bacali pirotehnička sredstva. Polupani su prozori, a komadi stakla okružuju prilaz zgradi. Žandarmerija rasteruje građane, a vatrogasci ulaze u prostorije Gradske uprave. Sva dešavanja na protestima pratite u našem blogu.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Garež i srča na sve strane: Ovako izgledaju zapaljene prostorije SNS u Valjevu (foto,video)

Garež i srča na sve strane: Ovako izgledaju zapaljene prostorije SNS u Valjevu (foto,video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSNSValjevožandarmerija

Politika, najnovije vesti »

Od diktature do demokratije, i nazad

Od diktature do demokratije, i nazad

Velike priče pre 8 minuta
"Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje": Ministar Vujić osudio napad demonstranata na zgradu tužilaštva u Valjevu

"Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje": Ministar Vujić osudio napad demonstranata na zgradu tužilaštva u Valjevu

Blic pre 3 sata
UŽIVO (FOTO, VIDEO) Protest „Srbija se umiriti ne može“: Na Novom Beogradu policija bacila suzavac i šok bombe, incidenti u…

UŽIVO (FOTO, VIDEO) Protest „Srbija se umiriti ne može“: Na Novom Beogradu policija bacila suzavac i šok bombe, incidenti u Valjevu i Novom Sadu

Danas pre 3 sata
Vučić: Obnovićemo sve što je uništeno – svi koji su rušili i palili odgovaraće

Vučić: Obnovićemo sve što je uništeno – svi koji su rušili i palili odgovaraće

RTS pre 4 sati
Hapšenja na Novom Beogradu: Policija privodi demonstrante posle protesta (foto,video)

Hapšenja na Novom Beogradu: Policija privodi demonstrante posle protesta (foto,video)

Blic pre 5 sati