OSUMNJIČEN ZA TEŠKU KRAĐU: Rumun krao novac sa bankomata

On se sumnjiči da je, 23. marta ove godine, u Nišu, sa dva bankomata jedne banke ukrao 102.000 dinara, koristeći platnu karticu banke iz Rumunije i podesni alat, saopštila je policija. Takođe, sumnja se i da je od 23. do 25. marta 2018. godine, u više gradova u Srbiji, sa još 11 bankomata na isti način ukrao 350.000 dinara. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz...