SIPA privela Mamića, advokat tvrdi da je samo pozvan na razgovor

Advokat bivšeg čelnika Fudbalskog kluba Dinamo Zdravka Mamića, za kojim je Hrvatska izdala međunarodnu poternicu, rekao je da njegov klijent nije priveden, već da je pozvan na razgovor.Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) priveli su u Međugorju bivšeg čelnika Fudbalskog kluba Dinamo Zdravka Mamića, za kojim je Hrvatska izdala međunarodnu poternicu.Mamić će biti predat Sudu BiH, javile su banjalučke Nezavisne novine.Regionalna N1 televizija, međutim, objavila je da SIPA nije privela Mamića, već ga je samo pozvala na razgovor i da će on za par sati biti pušten."Zdravko je zamoljen da dođe na razgovor i kaže gde se nalazi i zašto je u BiH. Niti je uhapšen niti priveden. Sve se odvija korektno. Na putu je iz Mostara u Sarajevo. Sve će biti gotovo za sat ili dva", kazao je Miljević.Srajevski portal Kix.ba je objavio da im je Mamić tokom puta za Sarajevo rekao da će se u Sudu BiH izjasniti da je protiv izručenja Hrvatskoj."Ja ću se na Sudu izjasniti, reći ko sam, šta sam i gde sam. I to je to, vraćam se nazad", kazao je on.Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić ranije je rekao da Mamić mora biti priveden ili može sam da se javi Sudu BiH, budući da je za njim izdata međunarodna poternica."Pretpostavljam da će Sud konstatovati činjenicu da Mamić ima državljanstvo BiH i dalje da neće moći da ga izručuje, jer BiH ne izručuje svoje državljane", rekao je Mektić.Osječki Županijski sud izrekao je nepravosnažnu presudu od šest i po godina zatvora Mamiću zbog sumnje da je, zajedno sa bratom Zoranom, bivšim Dinamovim direktorom Damirom Vrbanovićem i poreznikom Milanom Pernarom, proneverio oko 15,5 miliona evra iz tog kluba i naneo štetu državi od oko 1,7 miliona evra zbog neplaćenog poreza.