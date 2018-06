Brnabić: Ilegalne migracije su jedan od najvećih izazova za EU i zemlje kandidate

Beta pre 3 sata

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Beču da su ilegalne migracije u Evropi jedan od najvećih izazova za EU i zemlje kandidate kao što je Srbija, dodavši da je Evropi potreban jedinstven pristup za upravljanje migracijama.

Govoreći na Forumu "Evropa Vahau", u okviru panela o bezbednosnim izazovima i borbi protiv ilegalnih migracija, ona je istakla da je u "ponosna na Srbiju, koja je tokom migrantske krize pokazala da je posvećen i odgovoran partner, pokazujući visok stepen humanosti".

"Najbolji primer za to jeste da ove godine naše škole pohađa 472 dece migranata u 43 škole u Srbiji", izjavila je Brnabićeva, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije.

Premijerka Srbije je rekla da sve evropske zemlje treba da pokažu više odlučnosti i spremnosti za promene, kako bi se postigli stabilnost i napredak, i dodala da je upravljanje migracijama "zajednička odgovornost svih evropskih zemalja".

Prema njenim rečima, ilegalne migracije u Evropi jedan su od najvećih izazova za EU i zemlje kandidate kao što je Srbija, a "obaveza je svih da se odgovorno suoče s tim izazovima".

"Upravo zato, verujem da je dobro izabran moto austrijskog predsedavanja Savetu EU - 'Evropa koja štiti' (Austrija će od 1. jula preuzeti predsedavanje Savetu EU), kao i fokus na pitanjima bezbednosti i ilegalnih migracija", rekla je Ana Brnabić.

Ona je ocenila da je Evropi potreban jedinstven pristup za upravljanje migracijama, čiji je fokus, pored bezbednosti, poštovanje humanitarnih standarda i vrednosti.

"Vlada i građani Srbije pokazali su tu humanost na najbolji način u odnosu prema izbeglicama", kazala je srpska premijerka.

Dodala je da je Srbija u jeku migrantske krize bila privremeni dom za više stotina hiljada migranata i pokazala je da je "zemlja otvorenih građana" koji su pokazali visok stepen empatije sa migantima.

Ana Brnabić je rekla da je Srbija posvećena zaštiti granica i sprečavanju ulaska ilegalnih migranata u zemlju, navodeći da je od početka ove godine do sredine juna podneto 39 krivičnih prijava zbog izvršenog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi protiv 74 učinioca, a zbog pokušaja krijumčarenja 399 lica.

Govoreći o zakonskom okviru, Brnabić je istakla da su usvojeni novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima i Zakon o graničnoj kontroli.

"Važno je naglasiti da je usvojena Strategija i Akcioni plan za integrisano upravljanje granicom koja je usaglašena s konceptom Evropske unije, a izradili smo i prvi Nacrt strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama", rekla je Brnabićeva u govoru u Beču, navedeno je u saopštenju.

Kako je kazala premijerka Srbije, u okviru regionalne saradnje, uspostavljene su mešovite patrole s državama sa kojima se Srbija graniči - Mađarskom, Crnom Gorom, BiH, Rumunijom, Makedonijom, Bugarskom, a uskoro se očekuje i početak rada mešovitih patrola i s Hrvatskom.

Forum u Beču otvorio je austrijski kancelar Sebastijan Kurc, a pored premijerke Brnabić, na panelu su učestvovali i premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Duško Marković i zamenik izvršnog direktora Pogranične agencije Evropske unije FRONTEKS Bernd Korner, piše u saopštenju.

Forum Evropa Vahau ove godine održava se pod sloganom "Radeći manje, a efikasnije!" ("Doing less more efficiently!"). Cilj je da se razmotre aktuelni politički, bezbednosni i ekonomski izazovi s kojima se Evropa suočava.