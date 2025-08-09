Ministarstvo pravde: Priznanje krivice Popovića nema pravno dejstvo, dato pod pritiskom

Beta pre 2 sata

Ministarstvo pravde poručilo je danas da će iskoristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igora Popovića, koji je proteran sa Kosova, i da će pred međunarodnom zajednicom razotkriti grubu nepravdu koju mu je nanela Priština.

"Ukazujemo da potpisivanje i korišćenje sporazuma o priznanju krivice u ovakvom slučaju služi isključivo kao alat za dodatnu stigmatizaciju srpskog naroda i jačanje političke kontrole, a ne kao instrument vladavine prava", navedeno je u saopštenju.

Kako je rečeno, "tome u prilog govori i činjenica da je i Popović još jednom potvrdio kako OVK smatra za terorističku organizaciju i da je sporazum potpisao pod pritiskom, a ne svojom slobodnom voljom".

"Naglašavamo da Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u pravnom poretku Srbije, kao ni u međunarodnom pravu, zato što ni Srbija, ni međunarodno pravo, ne priznaju legitimitet institucije koja ga je zaključila", naglasilo je ministarstvo pravde.

Podseća se da je Popović "lišen slobode zbog javno iznetog stava na komemorativnom skupu povodom godišnjice stradanja Srba u Orahovcu, gde je, koristeći se pravom na slobodu mišljenja i izražavanja, govorio istinu o ratnim zločinima nad srpskim narodom".

Popović je, nakon deportacije, izjavio da ne priznaje nikakvu krivicu za ono što je rekao u Orahovcu i da nema nikakvog sporazuma sa pravosuđem Aljbina Kurtija.

Kako su mediji preneli, Specijalno tužilaštvo Kosova optužilo ga je "izazivanje razdora i netrpeljivosti", kao i da je postigao sporazum o priznanju krivice, pa je kažnjen sa 3.000 evra i zabranom ulaska na Kosovo u trajanju od dve godine.

(Beta, 09.08.2025)

Ključne reči

KosovoMinistarstvo pravdeMetohijaKosovo i MetohijaPriština

