Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Ministarstvo pravde saopštilo je danas da sporazum o priznanju krivice pomoćnika direktora Kancelarije za KiM Igora Popovića pred sudom u Prištini ne proizvodi pravno dejstvo u pravnom poretku Srbije, kao ni u međunarodnom pravu, zato što ni Srbija ni međunarodno pravo ne priznaju legitimitet institucije koja ga je zaključila.

Pored toga, sam sporazum je nevažeći jer je zaključen pod prisilom i u uslovima kršenja osnovnih prava garantovanih Rezolucijom 1244 i UN Poveljom o ljudskim pravima, ističe se. Ministarstvo pravde upozorava da nastavak zloupotreba pravosuđa na Kosovu i Metohiji predstavlja teško i organizovano kršenje međunarodnog prava i direktan napad na osnovna ljudska prava i slobode srpskog naroda. Zbog toga će Republika Srbija koristiti sva pravna i politička sredstva da