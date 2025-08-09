Ministarstvo pravde: Srbija će koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Ministarstvo pravde: Srbija će koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića

Ministarstvo pravde ocenilo je, povodom slučaja zvaničnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igora Popovića, da "nastavak zloupotreba pravosuđa na Kosovu i Metohiji predstavlja teško i organizovano kršenje međunarodnog prava i direktan napad na osnovna ljudska prava i slobode srpskog naroda", saopšteno je iz Ministarstva.

Ističe se da će "Republika Srbija koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića i pred međunarodnom zajednicom razotkrije tu grubu nepravdu". "Ukazujemo da potpisivanje i korišćenje sporazuma o priznanju krivice u ovakvom slučaju služi isključivo kao alat za dodatnu stigmatizaciju srpskog naroda i jačanje političke kontrole, a ne kao instrument vladavine prava. Tome u prilog govori i činjenica da je i sam Igor Popović još jednom potvrdio kako
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ministarstvo pravde: Priznanje krivice Popovića nema pravno dejstvo, dato pod pritiskom

Ministarstvo pravde: Priznanje krivice Popovića nema pravno dejstvo, dato pod pritiskom

Beta pre 1 sat
Ministarstvo pravde: Iskoristićemo sva pravna i politička sredstva za zaštitimo Igora Popovića

Ministarstvo pravde: Iskoristićemo sva pravna i politička sredstva za zaštitimo Igora Popovića

Nova pre 1 sat
Ministarstvo pravde: Priznanje krivice Popovića nema pravno dejstvo, dato pod pritiskom

Ministarstvo pravde: Priznanje krivice Popovića nema pravno dejstvo, dato pod pritiskom

NIN pre 1 sat
Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

RTV pre 2 sata
Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Blic pre 2 sata
Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Insajder pre 2 sata
Ministarstvo pravde: Srbija će zaštiti Igora Popovića i pred međunarodnom zajednicom razotkriti grubu nepravdu

Ministarstvo pravde: Srbija će zaštiti Igora Popovića i pred međunarodnom zajednicom razotkriti grubu nepravdu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMinistarstvo pravdeMetohijaKosovo i Metohija

Politika, najnovije vesti »

Kako opozicija gleda na istraživanja agencije Faktor plus?

Kako opozicija gleda na istraživanja agencije Faktor plus?

Danas pre 18 minuta
VIDEO: Uvrede upućene poslaniku PSG Radivoju Jovoviću ispisane u delu grada u kom živi

VIDEO: Uvrede upućene poslaniku PSG Radivoju Jovoviću ispisane u delu grada u kom živi

Radio 021 pre 33 minuta
Studentski protest ispred BIA u Beogradu, u Nišu "blokada na točkovima"

Studentski protest ispred BIA u Beogradu, u Nišu "blokada na točkovima"

NIN pre 48 minuta
Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Sputnik pre 43 minuta
Ana Brnabić pisala Metsoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, EP da reaguje

Ana Brnabić pisala Metsoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, EP da reaguje

RTS pre 13 minuta