Ministarstvo pravde: Srbija će koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića

Ministarstvo pravde ocenilo je, povodom slučaja zvaničnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igora Popovića, da "nastavak zloupotreba pravosuđa na Kosovu i Metohiji predstavlja teško i organizovano kršenje međunarodnog prava i direktan napad na osnovna ljudska prava i slobode srpskog naroda", saopšteno je iz Ministarstva.

Ističe se da će "Republika Srbija koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića i pred međunarodnom zajednicom razotkrije tu grubu nepravdu". "Ukazujemo da potpisivanje i korišćenje sporazuma o priznanju krivice u ovakvom slučaju služi isključivo kao alat za dodatnu stigmatizaciju srpskog naroda i jačanje političke kontrole, a ne kao instrument vladavine prava. Tome u prilog govori i činjenica da je i sam Igor Popović još jednom potvrdio kako