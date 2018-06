RHMZ upozorava: Moguće nepogode u Sremu, Šumadiji, zapadu i jugozapadu zemlje

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, od sredine dana ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. I u Beogradu slično vreme. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Naoblačenje sa kišom, pljuskovima,...