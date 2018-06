U Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija prouzrokovaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Osobama s povišenim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima se savetuje oprez....