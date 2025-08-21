Putnička vozila na Batrovcima čekaju dva sata da izađu iz zemlje

Putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci od jutros čekaju oko dva sata prilikom izlaska iz Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema navodima, vozače danas očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva, dok se na auto-putevima ka Mađarskoj i Hrvatskoj već uobičajeno beleži pojačan intenzitet saobraćaja od četvrtka. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, što olakšava vožnju kroz Srbiju. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na prelazu Batrovci takođe čekaju oko dva sata na izlazu iz zemlje.