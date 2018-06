Sutra pretežno sunčano i toplo, od petka pad temperature

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. U toku noći naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, i pojačanim vetrom zahvatiće najpre severozapadne krajeve. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen. U drugoj polovini noći naoblačenje s kišom i pljuskovima...