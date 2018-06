Ko preživi sve ove promene, pričaće! Ponedeljak širom Srbije kroz sva godišnja doba: Ujutru sunčano, tokom dana naoblačenje, uveče pljusak!

U Srbiji će danas posle pretežno vedrog jutra biti umereno oblačno i suvo vreme, dok će posle podne i uveče u južnim i centralnim krajevima Srbije doći do jačeg naoblačenja, mestimično sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će uglavnom biti slab, severnih pravaca. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 12, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti...