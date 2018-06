Otplešite svoj raskid uz Little Mix i Cheat Codes saradnju

Only You

Spremite se za novu pesmu koja će zaposesti srpske radio stanice. Reč je o saradnji producenta koji rade pod imenom Cheat Codes i grupe Little Mix. Ovo je prva pesma nakon upešnog albuma britanske skupine iz 2006. godine. LP Glory Days je imao uspešni singl Shout Out To My Ex, ali i druge koji su ušli na top liste u njihovoj zemlji. Pesma Only You direktan je pokušaj da se njihov uspeh prenese i na američko tržište. Zato su se...