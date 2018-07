Evo kada će se stabilizovati vreme

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Sredinom dana i po podne na zapadu i jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti stvoriće uslove za pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Vetar će biti slab, promenljivog pravca, jutarnja temperatura od 14 do 18 C, najviša dnevna od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 18,...