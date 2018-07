Sutra toplo s kišom

Kiša, pljuskovi i grmljavina prvo će zahvatiti zapadne predele Srbije, a uveče i tokom noći će se proširiti i na ostale. Lokalno se očekuju grad, olujni vetar i obilne padavine.Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 29 do 32. U Beogradu toplo, pre podne pretežno sunčano, a kasnije posle podne, uveče i u toku noći sa kišom, pljuskovima i...