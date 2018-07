EU i NATO u strahu čekaju Trampa: Leteće perje ako predsednik SAD pokrene ovo pitanje!

Američki predsednik već mesecima podvlači činjenicu da SAD mnogo više izdvajaju iz svog BND za NATO nego što to čine evropske zemlje. U govoru pre nekoliko dana u Montani objavio je da Amerika daje skoro 4 odsto BND za Alijansku, samo tri evropske države daju 2 odsto, dok su ostale, uključujući Nemačku, znatno ispod. RT johngramlich: NATO recommends that member countries commit 2% of their GDP to defense spending. Here's how 28 of the 29...