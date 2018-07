Prekinuto polufinale između Đokovića i Nadala, nastavak u 14.00

Beta pre 4 sata

Polufinalni meč Vimbldona između Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala prekinut je večeras posle trećeg setu zbog policijskog časa, odnosno zakona o javnom redu i miru u Londonu.Meč je prekinut pri vođstvu Đokovića od 6:4, 3:6 i 7:6 (9).Organizatori si odlučili da meč bude nastavljen u 14.00 po sredenjoevropskom vremenu.Đoković je odlično počeo meč na pod zatvorenim krovom Centralnog terena zbog mraka i kiše. Od samog starta pritiskao je Nadala, da bi do brejka došao u sedmom gemu kada je poveo sa 4:3. Do kraja tog perioda igre je bez većih problema sačuvao svoj servis i došao do prednosti od 1:0.U drugom setu došlo je do blagog pada u igri srpskog tenisera, a i Španac je podigao nivo igre, prvi je stigao do brejka, međutim, Đoković je odmah u narednom uzvratio istom merom.Nadal to nije mnogo poremetilo, opet je uspeo da dođe do brejka i potom sigurno privede set kraju.Treći set doneo je dosta uzbuđenja, iako nije bilo ni brejk lopti. Obojica su često pritiskali na servis rivala, ali to nije donelo rezultata, pa je tako taj period igre okonačan posle taj-brejka.Đoković je taj-brejk počeo duplom greškom, ali je odmah potom napravio mini-brejk. Srpski teniser je potom u šestom poenu ponovo oduzeo servis u šestom poenu, ali je Nadal još jednom uspeo da vrati mini-brejk.Nadal je potom prvi došao do set lopte, nije je iskoristio, da bi potom uspeo da napravi i mini-brejk prednosti, ali ni na svoj servis nije realizovao šansu da povede sa 2:1 u setovima. Imao je Španac još jednu šansu, ali je opet Đoković dobrim servisom ostao u setu.Srpski teniser je posle neiskorišćene set lopte pri rezultatu 9:8, napravio mini-brejk i potom na svoj servis, nakon duge razmene udaraca potvrdio vođstvo od 2:1 u setovima.