Tramp zapalio svet: Spreman sam da uvedem carine na sav uvoz iz Kine! U pitanju je 505 milijardi dolara!

"Mi smo u ogromnom minusu", rekao je Tramp u intervjuu za američku tv mrežu CNBC. JUST IN: Donald Trump is “ready to go” to $500 billion in China import tariffs, he said on @CNBC https://t.co/Lqbtd1ZsgQ pic.twitter.com/uYfSpI0Wrx — Bloomberg (@business) July 20, 2018 "Spreman sam da idem na 500", naveo je predsednik SAD, aludirajući na dolarsku vrednost kineskog uvoza u SAD u 2017. godini, koji je, kako precizira CNBC, iznosio 505,5...