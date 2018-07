I sutra oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima

Duvaće severozapadni vetar, umeren u većem delu zemlje, a jak u Vojvodini, planinskim predelima i ponegde u Timočkoj Krajini. Jutarnja temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu će sutra takođe biti umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 19, najviša oko 26 stepeni. U Srbiji će u narednih sedam...