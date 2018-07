Vučić: Sve kreditne obaveze isplaćujemo u dan, imamo suficit i 1,16 milijardi evra invresticija

U prvih pet meseci ove godine imamo 1,16 milijardi evra direktnih stranih investicija, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da je to 15,8 odsto više od najuspešnije prošle godine i izrazio nadu da će se takav trend nastaviti i u narednom periodu, do kraja godine. - Ni dana ne kasnimo sa podsticajima, sve kreditne obaveze isplaćujemo u dan i imamo suficit treću godinu za redom. To nikada u Srbiji nije bilo...