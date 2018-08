Oglasili se madriđani: Niti Modrić želi da ode, niti Real želi da on ode!

Hrvatski fudbaler Luka Modrić ne želi da napusti Real Madrid i pređe u milanski Inter, izjavio je danas zvaničnik "kraljevskog" kluba. - Ne postoji slučaj Modrić. Niti on želi da ode, niti Real Madrid želi da on ode. To je jedna medijska glupost. Još jedna u nizu - rekao je zvaničnik Reala za agenciju Hina, zamolivši da ostane neimenovan. Italijanske novine "Korijero delo Sera" objavile su u sredu da je Modrićeva supruga Vanja ponudila...