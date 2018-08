Vučić: Ako dođemo do rešenja, konačna odluka na narodu

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da mali broj građana Srbije želi kompromisno rešenje za Kosovo, ali je i dodao da tajnih odluka o tom pitanju neće biti.On je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da će narod dati konačnu odluku "ako do kakvog-takvog rešenja za Kosovo budemo mogli da dođemo"."Dobro razumem raspoloženje naroda koji bi voleo da neko na sebe sam preuzme odgovornost i bude okrivljen za sve, a da niko drugi ne mora da pokaže odgovornost i ozbiljnost. Ja bih to odmah uradio ali to nije moguće po Ustavu Srbije i zato će odgovornost morati da pokažu svi građani", kazao je Vučić.On je dodao da u slučaju da se dođe do bilo kakvog kompromisnog rešenja za Kosovo, pitanje na referendumu neće biti da li su građani za ulazak u EU uz dogovor sa Prištinom već će im biti omogućeno da se "vrlo jasno" izjasne o potencijalnom sporazumu do koga bi kako je rekao, "možda jednog dana mogli da dođemo"."Biću spreman da snosim konsekvence svestan kakva će odluka građana biti. Pokušaću da govorim istinu, ma koliko to da boli mene i ma koliko da bude katastrofalno po stranku koju vodim i politiku koju predstavljam, jer mislim da je to državnički pristup", kazao je predsednik Srbije.On je dodao da će Srbija, ukoliko se ikada bude pojavio sa predlogom rešenja za Kosovo, dobiti više nego što je bilo predviđeno bilo kojim drugim planom.Predsednik Srbije izjavio je da je rešenje problema Kosova i Metohije neophodno što pre i da je potrebno izjašnjavanje i Srba i Albanaca o tome da li nam je potreban mir ili i dalje ubijanje za teritoriju."Moj stav je potpuno jasan i nedvosmislen, rešenje problema nam je neophodno što pre. Pod jedan zato što nam je potreban dugotrajan mir između Srba i Albanaca, i rešenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnost bezbednosti za naše građane", rekao je Vučić.On je naveo da bi postizanjem dugotrajne stabilnosti poboljšali dolazak stranih investicija koje su dobre, ali bi imidž Srbije u svetu bio dodatno popravljen i promenjen.Napomenuo je i da je demografska slika Srbije i Srba ako se ne reši kosovski čvor takva da će Srbija imati za milion ljudi manje 2050. nego što bi imala ukoliko bi to pitanje rešili."Jer je to (rešavnje problema KiM) pitanje optimizma nacije i vere u drugačiju budućnost", istakao je Vučić.On je potom upitao: "Hoćemo li i dalje da se borimo za teritoriju i ubijamo i ko će da ima više dece da bismo krv vraćali ili ćemo da prekinemo to vrzino kolo i posmatramo stvari na drugačiji način u budućnosti".Vučić je podsetio da Priština nije ispunila ono na šta se Briselskim sporazumom obaveza, a to je stvaranje Zajednice srpskih opština zbog čega su Srbi uskraćene za mnoga prava poput onog da mogu da biraju komandanta policije na severu Kosova.Vučić je naveo i da bi u slučaju kada Srbi sami formiraju ZSO samo postojala opasnost reakcije iz Prištine da preuzme kontrolu nad vitalnim objektima na severu Kosova, a što bi mnogi iz zapadnog sveta jedva dočekali.On je kazao da će nastaviti da pregovaraju i insistiraju na rešavanju problema poput odnosa prema SPC, formiranju zaštićenih zona kojih je po ranijim planovima bilo 44."Tražićemo rešavanje pitanja lične privatne imovine Srba, imovine SPC, imovine u vlasništvu privrednih subjekata registrovanih u centralnoj Srbiji izvan Kosova i državne i društvene imovine Srbije na Kosovu, imamo sve tačne i validne podatke, biće to jedno od ključnih tema za postizanje bilo kakvog rešenja", kazao je Vučić.On je ponovi i da je Beograd u pregovorima uvek pokušavao da izvuče najviše za srpski narod, a izgubi najmanje što moramo.Predsednik Srbije izjavio je da je rešenje problema Kosova i Metohije neophodno što pre i da je potrebno izjašnjavanje i Srba i Albanaca o tome da li nam je potreban mir ili i dalje ubijanje za teritoriju."Moj stav je potpuno jasan i nedvosmislen rešenje problema nam je neophodno što pre. Pod jedan zato što nam je potreban dugotrajan mir između Srba i Albanaca, rešenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnost bezbednosti za naše građane", rekao je Vučić.Kako je dodao, kada se postigne takva vrsta mira i dugoročne stabilnosti Srbija možemo potpuno da se posvetimo ekonomskom napretku zemlje i "nemamo otežavajuće faktore koji nam danas i čitav vek stoje na rukama i nogama i leđima i vratu".On je naveo da bi postizanjem dugotrajne stabilnosti poboljšali dolazak stranih investicija koje su dobre, ali bi imidž Srbije u svetu bio dodatno popravljen i promenjen.Napomenuo je i da je demografska slika Srbije i Srba ako se ne reši kosovski čvor takva da će Srbija imati za milion ljudi manje 2050. nego što bi imala ukoliko bi to pitanje rešili."Jer je to (rešavanje problema KiM) pitanje optimizma nacije i vere u drugačiju budućnost", istakao je Vučić.On je potom upitao: "Hoćemo li i dalje da se borimo za teritoriju i ubijamo i ko će da ima više dece da bismo krv vraćali ili ćemo da prekinemo to vrzino kolo i posmatramo stvari na drugačiji način u budućnosti".Vučić je ponovio i da su daleko od kompromisa sa Prištinom, ali da su došli do priče o tome posle čega je usledila salva uvreda jer "malo njih želi kompromisno rešenje"."Građani ne moraju da brinu nikavih tajnih odluka neće biti budemo li se približili nekom rešenju u šta sumnjam jer dovoljno je da pogledate izjave Albanaca prethodnih dana", rekao je Vučić."Crna Gora obećala da će voditi računa o interesima Srbije"Predsednik Srbije je povodom prisustva crnogorskog oficira na proslavi godišnjice akcije "Oluja" u Kninu naveo da se trudio da s Crnom Gorom Srbija ima najbolje odnose i da mu je crnogorska strana obećala da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije. Vučić je podsetio da je crnogorski premijer Duško Marković tokom posete Beogradu rekao da će Crna Gora da vodi računa o interesima Srbije i da će se pred važne datume i pitanja konsultovati sa Srbijom."Hvala vam, prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji i srpskom narodu i o našim interesima", rekao je on.On je rekao i da su zvaničnici Hrvatske dobrodošli u Srbiji, ukoliko žele da dođu. "Kad god hoće dobrodošli su u Srbiju, kad ne žele, bilo da imaju ili nemaju izbore, ne moraju", rekao je Vučić upitan o pisanju hrvatskih medija da predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović neće doći u Srbiju.On je naveo da ostaje njegova želja za sve boljim odnosima sa Hrvatskom i da neće da ih moli, ni da kuka zbog hajke koju vode protiv njega. Vučić je naveo da na "hajku i harangu" koja se protiv njega lično vodi u hrvatskim medijima odgovara mirnoćom i osmehom, ali je zamolio da ne vode hajku protiv Milorada Pupovca, jer mu on nije sugeriosao ni pisao ni jednu jedinu reč govora na obeležavanju godišnjice pogroma Srba iz Hrvatske u Bačkoj Palanci već da je on govor pisao sam."Zamislite kada bismo mi pozivali Tomislava Žigmanova u Srbiji svaki dan" i pitali jesi li "za dom spreman" ili nisi, podržavaš li prodaju knjiga Ante Pavelića na najvećoj manifestaciji proslave "Oluje" ili majice sa natipisima "ustaše Hrvatska". Mi to nikada ne bismo pitali Žignmanova. Mi hoćemo da se Hrvati u Srbiji osećaju dobro", rekao je Vučić.