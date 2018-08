Mihajlović: Priče o ribanju neozbiljne

Beta pre 5 sati

Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da svakodnevno razgovara sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o poslu i da nije bila ni na kakvom "ribanju" kod njega, kao što su navodili pojedini mediji."Bilo je natpisa u novinama da sam bila na nekom ribanju. U prvom trenutku sam htela da se šalim u vezi toga i da pitam kako neko nekog riba. Mislim da je to neozbiljno", rekla je Mihajlović novinarima u Beogradu.Ona je navela da je Vučić predsednik Srbije i predsednik Srpske napredne stranke čiji je i ona funkcioner i da se čuju i vide svakodnevno."Za mene je normalno da radim i razgovaram sa njim kao i njemu sa mnom. Razgovarali smo pre svega o poslu", rekla je Mihajlović.Ona je kazala da optužbe na njen račun iz SNS nikada nije komentarisala pa neće ni sada."Nećete od mene čuti u medijima da se prepucavam ili komentarišem bilo koju rečenicu ili mišljenje ljudi iz moje stranke. Neću ni Drakovu (Glišić) jer je on predsednik Izvršnog odbora stranke i ja znam koliko važnih poslova on u stranci radi. Kao što je i predsednik juče rekao mi ćemo o tome u nekom trenutku pričati na stranačkim organima", Mihajlović.Darko Glišić nedavno je izjavio da će u stranci razgovarati o istupanjima Zorane Mihajlović posle njene izjave da ne misli da će vladajuća većina podržati smenu potpredsednice parlamenta iz Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i pored brojnih njihovih osuda zbog tvita o preminuloj predsednici udruženja "Majke Srebrenice" Hatidže Mehmedović.Nećemo rušiti nelegalne objekte bez asistencije policijeMinistarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da to ministarstvo neće izaći da ruši nijedan nelegalan objekat bez pomoći i podrške policije, jer to ni do sada nisu radili.Ona je komentarišući odlaganje rušenja nelegalno podignutog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku rekla da je njeno ministarstvo primenilo sve procedure koje su iz njihove nadležnosti i da će, ukoliko još nešto nedostaje od dokumentacije, to i dostaviti.MUP je juče saopštio da je policija odbila da asistira u rušenju nelegalno podignutog objekta na Kopaoniku jer Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prethodno nije priložilo potpunu dokumentaciju.Mihajlović je rekla da se na zahtev lokalnih inspektora ili republičkih inspektora svako rušenje objekata obavlja uz asistenciju policije, jer je to prevencija."Ministarstvo građevinarstva neće izaći samo da ruši nijedan objekat, bez pomoći i podrške policije jer to nikada do sada nismo radili. Na taj način ne želim da ugrozim ni ljude ni opremu", precizirala je ona.Podsetila je da je njeno ministarstvo nadležno za izdavanje građevinskih dozvola i za bespravnu gradnju u nacionalnim parkovima i parkovima koji su pod zaštitom i da je u tom smislu nadležno i za Kopaonik.U prethodne dve godine, kako je dodala, ministarstvo je moralo da sruši 79 objekata u nacionalnim parkovima kao što su Kopaonik, Tara, Đerdap, Stara Planina, Uvac i drugi."I objekat na Kopaoniku, kao i neki drugi objekti, bespravno je izgrađen, bez potrebnih dokumenata i građevinskih dozvola. Ministarstvo je radilo i radiće uvek u skladu sa zakonom", rekla je ona.Na pitanje da li će ponovo biti zakazano rušenje, ona je rekla da su rešenja konačna, da je taj objekat nelegalan i da se ne može dalje graditi, kao i da će "u narednom periodu imati dodatne odgovore".