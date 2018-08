Kolona na izlazu iz Srbije dva kilometra, špic se očekuje večeras

Dežurni starešina Službe granične policije „Horgoš“, Slaviša Pejatović, za Tanjug kaže da je situacija uobičajena za ovo doba godine i da je za proteklih 24 sata preko prelaza prošlo približno 50.000 putnika, odnosno 14.500 vozila. On kaže i da se do večernjih sati očekuje veći priliv vozila. "Radimo u četiri saobraćajne trake, ali apelujemo na putnike da koriste alternativne granične prelaze, Horgoš 2, Bačke Vinograde i Kelebiju koji rade do...