Poljski ministar učesnike Prajda nazvao sodomitima

On je, gostujući na pro-vladinoj katoličkoj televiziji "Trvam" izjavio da je marš 5.000 osoba održan u subotu u Poznanju primer kako se gradske vlasti fokusiraju na ideologiju pre nego što brinu o dnevnim problemima te opštine. On je skup nazvao "još jednom paradom sodomita" koji pokušavaju da nametnu svoju verziju građanskih prava drugim ljudima. Kako navodi AP, on je tom opaskom želeo da diskredituje vlasti u Poznanju na čijem čelu...