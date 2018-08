Vučić: Neću da govorim o konkretnim rešenjima za Kosovo jer ih nema još uvek

Vučić je za Radio-televiziju Srbije kazao da srpska država ima prvi osnovni cilj, a to je da se "sačuva mir i stabilnost, jer to znači budućnost za srpsku decu". "Bolje da čuvamo mir nego da pravimo greške", rekao je Vučić i dodao da je drugi najteži cilj da se zaštiti državni interesi. Kao treći cilj on je kazao da je to zaštita prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i njihova bezbednost. Vučić je tokom svog gostovanja najavio i da...