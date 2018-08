RHMZ: Očekuju se obilne padavine praćene olujnim vetrom

Danas pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, jakim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature. Lokalno se očekuju nepogode sa jakim pljuskom i gradom. U ponedeljak svežije za oko 7 do 10 stepeni, saopštio je RHMZ. U ponedeljak nas očekuje umereno do potpuno oblačno, za 7 do 10 stepeni hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima. U utorak malo i...