Srbija i RS uradile sve što su mogle da se otvori novi granični prelaz

I Srbija i Republika Srpska uradile su sve što je bilo do njih da bi bio otvoren novi granični prelaz a sada je sve do institucija Bosne i Hercegovine. To su potvrdile premijerke RS i Srbije Željka Cvijanović i Ana Brnabić na zajedničkoj konferenciji za novinare u Banjaluci posle zajedničke sednice dve vlade. "Sve je u građevinskom i po pitanju imovinsko-pravnih odnosa urađeno, ali kad hoćete da dobijete odgovor sa nivoa BiH, onda krenu...