Počela nova školska godina, 67.000 prvaka u Srbiji

Po ovogodišnjem školskom kalendaru predviđena su četiri raspusta – jesenji, zimski, prolećni i letnji, dok će učenici u Vojvodini imati jedan raspust manje jer je izostavljen jesenji odmor, ali za njih zimski raspust počinje 24. decembra i traje do 14. januara 2019. Prvi raspust je već u novembru, a trajaće samo četiri dana -od 9. do 12. novembra, a sledeći je posle Nove godine – od 3. do 8. januara 2019. godine, uz dva nereadna...