Danas u školu polazi 67.000 đaka prvaka

Nova školska godina počinje danas, a u školu polazi 67.000 đaka prvaka. Prvo polugodište za đake u centralnoj Srbiji biće završeno u četvrtak, 31. januara 2019. Drugo polugodište počinje 18. februara i trajaće do 31. maja 2019. za učenike osmog razreda, odnosno do 14. juna 2019. za učenike od prvog do sedmog razreda. U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust. Jesenji raspust počinje 9. novembra a završava...