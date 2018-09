Britanija optužila Putina za trovanje Skripalja

Britanski državni sekretar za bezbednost Ben Volas optužio je ruskog predsednika Vladimira Putina da je u krajnjoj instanci on odgovoran za napad nervnim agensom novičokom na bivšeg ruskog špijuna i njegovu ćerku u martu na teritoriji Engleske. "U krajnjoj instanci on je odgovoran, to je šef države", rekao je Volas za BBC-ijev radio četiri. London je juče optužio rusku vojnu obaveštajnu službu GRU da je sprovela operaciju tog trovanja....