Lagy Gaga peva 14 pesama na soundtracku za novi film

Stigao je tracklist za film A Star Is Born! Na ovom soundtracku će biti čak 34 pesme, a na njih četrnaest će se čuti glavna zvezda, Lady Gaga. Biće tu obrada, originalnih pesama, dijaloga iz filma... jedva čekamo! Lady Gaga je učestvovala i u pisanju pesama, a najviše pažnje za sada privlači duet sa Bradleyem Cooperom koji se zove Diggin' My Grave. Mark Ronson je pomogao oko pesme Shallow, kantri zvezda Lori McKenna je pisala Always Remember...