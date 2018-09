Pretežno sunčano i toplo, od 27 do 31 stepena

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od devet do 17, najviša od 27 do 31 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se oko 17, najviša oko 29 stepeni. Očekuje se relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan...