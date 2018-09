Drecun: Destabilizacija razgovora Prištine i Beograda

To svakako nanosi štetu i destabilizuje razgovore koji se obavljaju na planu konačnog rešavanja statusa Kosova, rekao je Drecun za RTS. On je kazao da bi te snage dodatno ugrozile međuetničke odnose koji izuzetno narušeni između Srba i Albanaca, bezbednost srpskog naroda i da svrha te formacije ne bi bila drugačija od one da bude „uperena protiv srpskog naroda, eventualno za neke intervencije na severu Kosova“. Prema njegovim rečima,...