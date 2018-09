Orban najavio odgovor na kaznu iz EU: Hoće da nam oduzmu pravo da štitimo sopstvene granice! (video)

"Oni žele da iz Brisela ovamo pošalju plaćene vojnike koji će puštati migrante (u Mađarsku)", rekao je Orban za državni "Košut radio", prenosi MTI. #RawPolitics | A first for the European Parliament, they have voted to trigger Article 7 sanctions —the so-called nuclear option— against one of their own: Hungary What will this vote mean for the EU, Hungary and Viktor Orban? https://t.co/exKKi905K5 pic.twitter.com/6zrSUAnNx6 — euronews...