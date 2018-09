Dačić: Srbija se apsolutno protivi formiranju oružanih snaga Kosova

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u petak da se Srbija apsolutno protivi formiranju oružanih snaga Kosova jer je to u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 i ugrožava bezbednost na Kosovu. "To apsolutno ugrožava bezbednost i stabilnost na Kosovu", rekao je Dačić. On je dodao da Rezolucija SB UN 1244 kao oružane snage predviđa samo Kfor i upitao čemu bi vojska Kosova služila pored Kfora. Dačić je ocenio da se, prema reakcijama NATO...