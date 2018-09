Skupština završila rad, nastavak u ponedeljak

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, biće ukinut Zakon o smanjenju penzija, i to najkasnije do 30. septembra 2018.To znači da će penzioneri oktobarsku penziju dobiti bez umanjenja koje je uvedeno 2014. godine. Ministar za rad Zoran Đorđević naveo je kao primer da ako je u oktobru 2014. godine neko primao penziju od 50.000 dinara, sada će dobiti 53.954 dinara. On je dodao da su mere koje je vlada...