Šarčević: Stari studenti dobijaju još jednu godinu da završe studije

"Bilo je dosta razloga da se izmene donesu, reč je o malom broju studenata koji je došao do pred kraj. Iako smo pre dve godine bili stava da je to malo i neprimereno, Ministarstvo i Odbor za obrazovanje složili su se da je ta jedna godina pedagoški dobra i poželjna", rekao je Šarčević u Skupštini Srbije. On je obrazlažući izmene zakona rekao da je cilj unapređenje kontrole kvaliteta u visokom obrazovanju. Izmene se, kako je rekao, donose jer...