Dučić: Vlada stavila na raspolaganje dva aviona za obolele

U manjem avionu mogu da se prevoze pacijent i oba roditelja, kao i medicinska pratnja. „Uvek je to jedan lekar i jedan tehničar“, rekao je Dučić. Drugi avion namenjen je za transport do 15 osoba. „Ideja je da može da se transportuje veći broj osoba istovremeno, ako bi došlo do masovnog transporta“, rekao je Dučić. Kako RTS nezvanično saznaje, moguće je da već danas iz Grčke bude prevezena devojčica koja je tamo imala nesrećnu situaciju i koja...