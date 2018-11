Burno u Kijevu ispred Ambasade Rusije (FOTO,VIDEO)

Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u nedelju uveče ispred zgrade Ambasade Rusije u Kijevu.

Oni su ispred ruske ambasade ostavili brodove napravljene od papira, prenosi BBC. Kako su preneli mediji, ispred ograde su postavili gume koje su pokušali da zapale, ali je policija reagovala i sprečila ih u tome. Prethodno su demonstranti ubacili dimne bombe u dvorište zgrade ruskog diplomatskog predstavništva. Smoke bombs deployed by protesters at Russian Embassy in Kyiv https://t.co/78UtWgfCC3 pic.twitter.com/9LIOGkdiJe via...