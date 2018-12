Sarajevo – Gostujući na sarajevskoj televiziji FACE kod Senada Hadžifejzovića, ratni komandant Srebrenice Armije BIH Naser Orić, izjavio je da će tužiti predsednika Srbije Aleksandra Vučića klevetu i da će od njega tražiti izvinjenje. Orić je na pitanje Hadžifezovića rekao da je predsednik Srbije rekao da je Vučić za njega rekao da ima svedoka koji tvrdi da je on nekome vadio oči. On je kazao da kao čovek mora to da raskrinka i da pokaže...